Sizzle Pie, a Portland-based pizza chain often lauded as one of the top independent pizzerias in the country, will host its Hillsboro grand opening on Tuesday, July 18.
A ribbon-cutting ceremony with Hillsboro Mayor Steve Callaway is set for 5:30 p.m. at Main Street Commons, 210 E. Main St.
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